A los 15 años ingresó al Instituto Tamaulipeco de Bellas Artes, donde obtuvo una beca otorgada por el entonces gobernador, el doctor Norberto Treviño Zapata

Desde su taller en el ejido La Misión, en Ciudad Victoria, el escultor José de la Paz Hernández Rodríguez continúa creando y compartiendo una trayectoria artística de cinco décadas.

Su obra abarca más de 100 piezas y distintas técnicas y materiales, entre ellos hierro, cobre, cristal de plomo, bronce, mármol y madera de mezquite.

Una formación marcada por el trabajo artesanal

Originario de Ciudad Victoria, creció en un entorno familiar ligado a la talla de troncos, la forja y la elaboración de objetos de barro, influencias que marcaron su mirada artística.

A los 15 años ingresó al Instituto Tamaulipeco de Bellas Artes, donde obtuvo una beca otorgada por el entonces gobernador, el doctor Norberto Treviño Zapata.

Después de graduarse como escultor, continuó su formación en la Universidad de Nuevo León.

A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos, entre ellos el primer lugar nacional de escultura y el segundo lugar en la Bienal de México, también es miembro activo de la Asociación de la Plástica Nuevoleonesa.

Sus esculturas forman parte de Tamaulipas y Nuevo León

Su trabajo ha contribuido a la creación de esculturas monumentales en Tamaulipas y Nuevo León, incluidos monumentos dedicados a Miguel Hidalgo, Luis Carvajal y de la Cueva, Diego de Montemayor, figuras de la música mexicana y Lázaro Cárdenas, entre otros personajes. Estas obras forman parte del paisaje de diversos municipios de ambos estados.

Además de su labor en espacios públicos, Hernández Rodríguez ha participado en exposiciones individuales y colectivas.

Actualmente trabaja en un proyecto inspirado en los derechos humanos en Tamaulipas. Desde su taller, continúa ampliando una obra que refleja su dedicación, creatividad y compromiso con la escultura.