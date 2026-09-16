José Alberto Granados encabeza el Grito en Matamoros

La música también formó parte de la noche, con la presentación de grupos, que reunieron a los asistentes previo al momento central de los festejos

Con un ambiente festivo y familiar, cientos de matamorenses se dieron cita en la plaza principal Miguel Hidalgo para disfrutar de la celebración del Grito de Independencia, donde las familias y grupos de amigos convivieron y aprovecharon la noche para disfrutar de la comida y los distintos puestos que se instalaron con motivo de las fiestas patrias.

Desde horas antes de la ceremonia, los asistentes comenzaron a concentrarse en la plaza, donde disfrutaron de la decoración y la iluminación de los espacios, además de aprovechar la ocasión para tomarse fotografías y guardar recuerdos de la celebración.

Música y ambiente familiar en la plaza Miguel Hidalgo

La música también formó parte de la noche, con la presentación de grupos, que reunieron a los asistentes previo al momento central de los festejos.

Raimundo González Hernández señaló que el ambiente había sido agradable y expresó su expectativa por la llegada de más personas para disfrutar del evento.

Conforme avanzó la noche, la plaza se llenó de familias y grupos de amigos que continuaron disfrutando de la música, la comida y el ambiente patrio, mientras esperaban la ceremonia tradicional.

José Alberto Granados encabeza el Grito de Independencia

Finalmente, el momento central llegó cuando el presidente municipal de Matamoros, José Alberto Granados, salió al balcón de la Presidencia Municipal para encabezar el tradicional Grito de Independencia.

Al escuchar las arengas, los asistentes respondieron con gritos de emoción y orgullo patrio, mientras ondeaban banderas de México y hacían sonar trompetas y matracas.

La celebración concluyó con música, luces y fuegos artificiales que iluminaron el cielo de la ciudad, mientras los matamorenses continuaron disfrutando de una noche marcada por la tradición mexicana y el orgullo de ser mexicanos.