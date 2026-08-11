Jefes de oficinas serán capacitados en estímulos económicos

Señaló que la Secretaría emprenderá una campaña de acercamiento con los contribuyentes, cuya primera etapa arrancará en Reynosa los días 20 y 21 de agosto

El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, anunció un programa de condonación y descuentos para contribuyentes estatales, que incluirá hasta un 90% de condonación en recargos y multas por impuestos estatales y reducciones en sanciones por licencias de alcohol.

Ramírez González explicó que la medida, que no recuerda haberse aplicado antes por el gobierno estatal, contempla condonaciones escalonadas y beneficios fiscales vigentes del año 2021 al 2025. Señaló que la Secretaría emprenderá una campaña de acercamiento con los contribuyentes, cuya primera etapa arrancará en Reynosa los días 20 y 21 de agosto, para informar sobre los requisitos y alcances de los apoyos.

Estos son los beneficios para los contribuyentes

Entre los beneficios destacó:

Hasta 90% de condonación en recargos y multas por impuestos estatales (hospedaje, nómina, honorarios, entre otros).

Descuentos de hasta 50% en multas relacionadas con licencias de alcohol para el ejercicio fiscal actual.

Un esquema escalonado que permite hasta 60% de descuento para multas correspondientes a años anteriores.

Programa tendría un impacto de hasta 400 millones de pesos

El funcionario indicó que la cifra total por contribuyente aún no está definida, pero estimó que el impacto global podría ubicarse entre 300 y 400 millones de pesos.

Sobre el rubro de multas por alcoholes, detalló que la recaudación por este concepto en el presente año asciende a alrededor de 10 millones de pesos, y que la infracción más común es la falta de renovación del permiso dentro del plazo que marca la ley.

Precisó además que el monto promedio de una multa en este rubro puede alcanzar aproximadamente los 66,000 pesos, por lo que recomendó a los establecimientos aprovechar los descuentos ofrecidos.