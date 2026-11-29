Con tres toneladas sacaría unos 100 litros. Y si lo hace de manera continua, fermentando, tiene que tener otra barbacoa hecha, para que sea continuo

Es maestro mezcalero de Miquihuana, Tamaulipas. Hace mezcal artesanal con un maguey que tarda 40 o 45 años en madurar. Y en octubre, en la Ciudad de México, ese trabajo le dio dos medallas de plata.

“Venimos ofertando nuestro mezcal hecho artesanalmente, es el Miquihuanensis, que nos ha tomado un muy buen auge, los buenos catadores nos han dado, tiene mucha aceptación”, dice Reyna Jaramillo en el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos.

El hombre detrás de las medallas del mezcal de Miquihuana

Reyna Jaramillo no habla del mezcal como un producto. Habla de él como de una vida.

Su materia prima es el Maguey Montana, Agave Montana, único en Tamaulipas y exclusivamente de Miquihuana.

“Pues es calidad, calidad porque se hace con el Maguey Montana, Agave Montana, que es único en Tamaulipas y exclusivamente de Miquihuana”, afirma.

El maguey no es de plantación. Es silvestre. Nace por dispersión de semilla en la sierra. Para poder trabajarlo, tiene que madurar 40 o 45 años.

Reyna Jaramillo lo sabe y lo respeta. Por eso, cada destilador está obligado a hacer un vivero.

“Gracias a nuestro Dios creador, tenemos en los ejidos, en los de la sierra, miles de hectáreas, pero estamos obligados a hacer viveros y a hacer plantaciones porque este maguey no se da de hijuelo, es por semilla, por dispersión de semilla únicamente y se da silvestre”, explica.

En Miquihuana ya trabajan en eso, con el apoyo del doctor Jacinto Treviño, con viveros que ya tienen, y con una mezcalera que se ha erigido en Miquihuana.

Un mes de trabajo por un litro de mezcal artesanal

El proceso de Reyna Jaramillo es largo. Aproximadamente un mes para sacar una botella.

“Nos da 40 kilos de maguey para hacer un litro”, explica.

Desde el corte, se pone en horno de barbacoa a cocer, luego viene la molienda, después se pone a fermentar.

La fermentación es muy lenta porque Miquihuana es muy frío. Ahí se llevan 15 días en pura fermentación, de 10 a 15 días, y después a destilar.

Esa lentitud, esa altura, ese frío, le dan un toque especial. No es igual al mezcal de Guerrero o de Oaxaca. Acá se destila y se fermenta de otra forma, muy, muy diferente a lo que se hace en el sur.

Por eso, dice Reyna Jaramillo, aunque muchos productores de otras partes de la República han venido a llevarse la materia prima, no le han pegado.

El premio llegó en Mundo Mezcal 2026, Festival del Agave, Tierra y Sazón, celebrado del 16 al 18 de octubre en Campo Marte, en la Ciudad de México.

Ahí se realizó la Copa Mundo Agave 2026, donde se evaluaron 166 destilados y se entregaron 98 medallas.

El festival reunió a 300 mezcaleros de 13 estados y a más de 10 mil asistentes. Tamaulipas, con 10 marcas, se ubicó en tercer lugar nacional, con tres medallas de oro, tres de plata y una de bronce.

La marca de Reyna Jaramillo, Miquihuanensys, de Miquihuana, obtuvo dos medallas de plata, reconocimiento que refleja la calidad y el potencial de la producción mezcalera del estado.

El 29 de octubre, el gobernador Américo Villarreal Anaya reconoció a los productores y refrendó el respaldo con un fideicomiso de 10 millones de pesos.

Para Reyna Jaramillo, ese premio es un parteaguas para posicionar al mezcal tamaulipeco en otras partes.

A darle duro: el impulso a la producción mezcalera de Tamaulipas

Reyna Jaramillo no ha crecido solo. Ha tenido impulso de las secretarías de Desarrollo Rural, Turismo y Economía, y del gobernador.

Turismo, en particular, lo apoya en promoción.

“Yo estuve en la ciudad de Puebla, estuve en la Ciudad de México, en Tula, en Real de Catorce, San Luis Potosí, y ahora en este evento que nos invitaron, bueno, pues esto es lo que nos está ayudando”, cuenta.

Son aproximadamente 13 mezcaleros en el estado. Siete fueron a la Ciudad de México y se trajeron la medalla.

Hasta ahora, Reyna Jaramillo estaba trabajando poco. No tenía los permisos necesarios, porque eso es forestal, Profepa y todo eso. Pero ya salieron los permisos.

“Ya están listos. El ejido Valle Hermoso ya tiene”, dice.

También ya le llegó un apoyo económico por parte del gobernador. Entonces, está arrancando fuerte.

Con tres toneladas sacaría unos 100 litros. Y si lo hace de manera continua, fermentando, tiene que tener otra barbacoa hecha, para que sea continuo.

Ahora sí, dice, a darle duro.

Detrás de cada trago que sirve hay un hombre que esperó 40 años a que madurara su maguey, que fermenta 15 días en el frío de la sierra y que por fin ve que su trabajo vale plata.