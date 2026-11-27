Entre las obras mencionó la construcción del CBTis 312 y la ampliación del CBTis 302, así como la segunda etapa del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar

El director del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), Sergio Castillo Sagástegui, informó que durante 2026 se invirtieron $700 millones en infraestructura educativa para los diferentes niveles en Tamaulipas.

El funcionario calificó este año como el mejor en inversión del ITIFE desde el inicio de la actual administración estatal. Explicó que, además de los $550 millones que tradicionalmente llegan a la entidad cada año para este rubro, se sumaron recursos adicionales por alrededor de $200 millones.

Entre las obras mencionó la construcción del CBTis 312 y la ampliación del CBTis 302, ambos en Reynosa, así como la segunda etapa del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, en Altamira.

También señaló que ya comenzaron las obras de dos de los seis bachilleratos Margarita Maza previstos para Tamaulipas, ubicados en Nuevo Laredo y Altamira. Los otros cuatro se construirán en Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico.

Cada plantel contará con una inversión aproximada de $20 millones, para un total estimado de $120 millones. Castillo Sagástegui destacó que el proyecto busca ampliar la cobertura de educación media superior en el estado y lo calificó como una estrategia importante.