ITAVU confirma denuncias por invasión de predios en Tamaulipas

Señala que la regularización de predios debe sujetarse a criterios técnicos y legales, particularmente cuando existen riesgos para la población

El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) confirmó la existencia de denuncias formales relacionadas con la invasión de predios en Tamaulipas, entre las cuales se encuentra un caso correspondiente a la zona sur del estado, específicamente en Altamira.

Germán Fernández Guzmán, director general del ITAVU, informó que existen entre tres y cuatro procedimientos legales relacionados con este tipo de irregularidades, algunos iniciados durante 2025 y otros en 2026. Sin embargo, se reservó los detalles de las investigaciones debido a que continúan su curso legal.

Buscan frenar invasiones y asentamientos sin dictámenes técnicos

Explicó que las disposiciones estatales buscan frenar la ocupación de terrenos y la formación de asentamientos humanos sin los dictámenes técnicos correspondientes.

Añadió que las medidas también contemplan responsabilidades para servidores públicos que incumplan sus obligaciones ante este tipo de situaciones.

Señala que la regularización de predios debe sujetarse a criterios técnicos y legales, particularmente cuando existen riesgos para la población.

En ese sentido, indicó que el ITAVU no puede regularizar terrenos identificados como inundables o no aptos para el desarrollo habitacional, de acuerdo con los dictámenes de las autoridades competentes.

Exhortan a verificar la situación jurídica antes de adquirir terrenos

Explicó que Protección Civil desempeña un papel fundamental en la identificación de zonas de riesgo, al evaluar factores como la cercanía con lagunas, canales, escurrimientos y otros elementos que pueden comprometer la seguridad de las familias.

El director del organismo también exhortó a la población a verificar la situación jurídica de los terrenos antes de adquirirlos o involucrarse en procesos de regularización, a fin de evitar afectaciones patrimoniales y posibles problemas legales.

La existencia de denuncias por invasión de predios vuelve a poner sobre la mesa el desafío de ordenar el crecimiento urbano en el sur de Tamaulipas, donde la expansión de los asentamientos exige garantizar que la ocupación del suelo cumpla con la normatividad y no exponga a las familias a riesgos ambientales o legales.