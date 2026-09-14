ISSSTE frena venta irregular de cubrebocas en Matamoros

La institución señaló además que el área administrativa de la clínica estableció comunicación con la empresa de seguridad privada contratada

Luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que se exhibe a un elemento de seguridad privada vendiendo cubrebocas a derechohabientes en la Clínica Hospital “Dr. Manuel F. Rodríguez” del ISSSTE en Matamoros, la institución aclaró que esta actividad no estaba permitida.

De acuerdo con las imágenes difundidas, el guardia presuntamente solicitaba a los usuarios portar cubrebocas para poder ingresar a la unidad médica y, a quienes no contaban con uno, les ofrecía el insumo para su compra.

El caso generó cuestionamientos entre usuarios de redes sociales, principalmente por el hecho de que el elemento de seguridad exigía el uso del cubrebocas mientras él mismo no lo portaba.

Ordenan suspender la venta de cubrebocas

Ante la situación, el ISSSTE informó que, una vez detectada la venta no autorizada, se solicitó al elemento de seguridad suspender inmediatamente dicha actividad.

La institución señaló además que el área administrativa de la clínica estableció comunicación con la empresa de seguridad privada contratada, con el objetivo de implementar medidas que eviten que una situación similar vuelva a presentarse.

Uso de cubrebocas no es obligatorio en la clínica

El ISSSTE también precisó que no existe actualmente una contingencia sanitaria que establezca el uso obligatorio de cubrebocas en la clínica, por lo que este insumo no debe ser exigido a los derechohabientes como condición para recibir atención médica.

La situación se suma a los reclamos que usuarios han planteado en redes sociales sobre las condiciones de acceso y atención en las unidades médicas, aunque en este caso el instituto aseguró que la venta de cubrebocas por parte del personal de seguridad fue una actividad no autorizada y ya se solicitó detenerla.