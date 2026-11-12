ISSSTE en Reynosa se quedan sin atención cardiológica

La jubilación del cardiólogo dejó sin consultas especializadas a pacientes que requieren seguimiento médico, sin que el hospital tenga un sustituto

A los problemas de infraestructura, falta de insumos y desabasto de medicamentos que enfrenta el Hospital Baudelio Villanueva del ISSSTE en Reynosa, ahora se suma la falta de un cardiólogo, dejando sin atención especializada a decenas de derechohabientes que tenían citas programadas y acudieron puntualmente al nosocomio.

Los pacientes fueron informados de que el médico que anteriormente los atendía se jubiló hace aproximadamente un mes y que, hasta el momento, no se ha designado a otro especialista para cubrir esta área. La situación provocó que quienes requieren seguimiento cardiológico tuvieran que regresar a sus hogares sin consulta y sin una fecha definida para recibir atención.

Uno de los afectados es Rubén Zúñiga, quien acompañó a su esposa, paciente que fue sometida a una cirugía a corazón abierto y que requiere revisiones periódicas cada dos o tres meses. Sin embargo, al llegar a su cita, se encontró con que ya no había cardiólogo disponible.

“Nos presentamos porque ahora teníamos cita, porque a mi esposa la operaron a corazón abierto y tiene cita cada dos o tres meses con el cardiólogo, con el doctor Mendoza, pero nos comentan que se jubiló hace un mes y no hay con quién consultar ahora; no hay un cardiólogo designado y está triste, porque no nada más es mi esposa, son muchos pacientes que consultan a diario”, relató.

El familiar también manifestó su preocupación ante la posibilidad de que algún paciente presente una emergencia y no exista un especialista que pueda atenderlo, además de señalar que tampoco encontraron una solución inmediata para quienes tenían consulta programada.

“Imagínese en una urgencia, porque aparte no hay alguien que dé solución al problema. Nos mandaron con una doctora Paloma, pero anda en un curso y ya todas las personas que iban a consultar se retiraron; no hay quien, no hay cardiólogo y no hay quien resuelva el problema”, denunció.

Esta nueva deficiencia se suma a las inconformidades que durante meses han provocado manifestaciones en el hospital, donde también se ha señalado la falta de pediatras durante los fines de semana y la ausencia de personal en otras especialidades indispensables para garantizar la atención de los derechohabientes.

La falta de un cardiólogo representa una preocupación particular para pacientes con antecedentes de cirugías y enfermedades del corazón, quienes necesitan vigilancia médica continua. Mientras tanto, quienes acudieron a sus citas se retiraron sin recibir atención especializada y sin una respuesta clara sobre cuándo se cubrirá esta vacante.

Así, el Hospital Baudelio Villanueva continúa acumulando señalamientos por las carencias en sus servicios médicos, mientras los derechohabientes siguen pagando las consecuencias de la falta de personal y de soluciones oportunas a necesidades que no pueden esperar.