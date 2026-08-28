Israel Vallarta se suma a la causa de Dana y exige justicia

Vallarta, quien se considera víctima de un sistema de justicia que durante años lo mantuvo en prisión por delitos que finalmente no le fueron acreditados

Después de pasar más de 20 años privado de la libertad sin recibir una sentencia condenatoria, Israel Vallarta Cisneros se sumó públicamente a la causa de la familia de Dana Yanina y expresó su respaldo a la joven, al tiempo que exigió a las autoridades revisar a fondo el proceso y garantizar que se haga justicia.

Vallarta, quien se considera víctima de un sistema de justicia que durante años lo mantuvo en prisión por delitos que finalmente no le fueron acreditados, advirtió que existen similitudes entre lo ocurrido en su caso y la situación que actualmente enfrenta Dana Yanina. Señaló que, desde su perspectiva, el caso de la joven debe ser revisado con especial atención y sin permitir que intereses políticos, económicos o relaciones personales influyan en las decisiones de las autoridades.

“Se está repitiendo lo mismo que en mi caso, en una escala distinta, pero exactamente igual”, manifestó, al referirse a las irregularidades que, según sostiene la familia de Dana, se han presentado durante el proceso.

El activista cuestionó particularmente la actuación de las autoridades locales y consideró que existe una mayor confianza en que las instancias federales puedan revisar el caso con una mayor independencia. Por ello, hizo un llamado para que el asunto sea llevado ante las autoridades federales y se analicen nuevamente las actuaciones realizadas hasta ahora.

Vallarta también cuestionó que la familia de Dana haya tenido que recurrir públicamente a las autoridades para ser escuchada. Recordó que los padres de la joven entregaron documentación al gobernador de Tamaulipas y que también buscaron hacer llegar información a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por lo que consideró que las autoridades ya tienen conocimiento de la situación y ahora corresponde pasar de la recepción de documentos a las acciones concretas.

“No se trata nada más de la foto, de decir que ya escuchamos a los papás de Dana y que les recibimos un papel. Es el momento de que también se atienda el asunto de manera particular para que haya una verdadera impartición de justicia”, sostuvo.

En sus declaraciones, Vallarta también cuestionó la utilización de la prisión preventiva y calificó de “ociosa” esta medida cuando, desde su perspectiva, se utiliza para mantener a una persona privada de la libertad sin que exista una resolución definitiva sobre su responsabilidad. En el caso de Dana, sostuvo que la joven debería recuperar su libertad mientras las autoridades continúan con las investigaciones y determinan lo que corresponda conforme a derecho.

El activista hizo además un llamado al Poder Judicial para que cumpla con la expectativa generada por su renovación y por la elección de nuevos integrantes, al considerar que la sociedad espera jueces capaces de revisar los casos de manera individual, objetiva y minuciosa.

“Que no sea la presión social la que los haga trabajar. Sea quien sea, desde el centro, estatal o federal, que no sean nada más palabras, que no sean nada más la foto, que trabajen”, expresó.

Vallarta afirmó que su participación en la causa de Dana también responde a su propia experiencia. Señaló que desde que comenzó a conocer información relacionada con el caso observó inconsistencias que, a su juicio, deberían haber sido detectadas desde el inicio por las autoridades encargadas de investigar.

Sostuvo además que existen documentos y elementos que, según su apreciación, no fueron considerados adecuadamente durante el proceso, y pidió que se permita a la defensa de Dana presentar todas las pruebas necesarias para esclarecer los hechos.

La postura de Vallarta está marcada por una experiencia que lo convirtió en uno de los casos más polémicos del sistema de justicia mexicano. Fue detenido en diciembre de 2005 junto con la ciudadana francesa Florence Cassez y acusado de formar parte de la organización criminal conocida como “Los Zodiaco”. La detención estuvo acompañada por un montaje televisivo que posteriormente fue cuestionado judicialmente.

Cassez recuperó su libertad en 2013 por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con las irregularidades cometidas durante su detención y proceso. Vallarta, en cambio, permaneció privado de la libertad durante casi dos décadas sin recibir una sentencia condenatoria.

El 31 de julio de 2025, un juzgado federal dictó sentencia absolutoria a su favor al considerar que no se acreditó su responsabilidad en los delitos que se le imputaban, por lo que fue liberado el 1 de agosto de ese año. En junio de 2026, un tribunal federal confirmó por unanimidad la absolución, dejando firme su libertad.

Hoy, desde esa experiencia, Israel Vallarta ha decidido acompañar públicamente a la familia de Dana Yanina y utilizar su propia historia para advertir sobre los riesgos de que una persona permanezca privada de la libertad mientras su caso continúa bajo cuestionamientos. Su exigencia es concreta: que el expediente sea revisado, que se escuche a la defensa y que las autoridades actúen con independencia para determinar qué ocurrió y quién debe responder ante la justicia.