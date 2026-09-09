Isidro Vargas opina sobre el regreso de ‘La Borrega’ a San Lázaro

Isidro Vargas afirmó que ‘La Borrega’ puede volver a contender por una diputación federal si cumple los requisitos electorales.

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El diputado local Isidro Vargas se pronunció sobre la posibilidad de que el exalcalde de Matamoros, Mario López “La Borrega”, busque nuevamente contender por una diputación federal.

Vargas señaló que cualquier persona tiene la libertad de participar nuevamente en un proceso electoral, siempre y cuando cumpla con los requisitos y presente su solicitud correspondiente.

Asimismo, indicó que, en caso de que se presente formalmente la solicitud para participar en la elección federal, será cuestión de que cada aspirante siga el proceso correspondiente.

Finalmente, Isidro Vargas deseó suerte a quienes decidan participar en la contienda por la diputación federal y aseguró que será la ciudadanía, mediante su voto, la que determine quién ocupará el cargo.