Derechohabientes podrán presentar solicitudes hasta el 9 o 14 de diciembre, según el módulo de atención donde realicen el trámite

El Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) llamó a sus derechohabientes a anticipar los trámites para solicitar préstamos, debido al cierre de actividades por el periodo vacacional de fin de año.

Para facilitar la atención, el organismo estableció fechas límite para recibir solicitudes en sus diferentes módulos y oficinas, informó su directora general, Sandra Ivonne Mejía Bárcena.

¿Cuándo es el último día para solicitar préstamos en el IPSSET?

Las fechas de recepción dependerán de la ubicación del módulo al que acudan los interesados. En Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Tampico, el último día para presentar solicitudes será el 9 de diciembre de 2026.

En tanto, las oficinas centrales del IPSSET y el módulo instalado en la Torre Bicentenario, en Ciudad Victoria, recibirán trámites hasta el 14 de diciembre de 2026.

El calendario busca que las personas derechohabientes puedan completar sus gestiones antes del receso administrativo de diciembre.

¿Qué tipos de préstamos ofrece el IPSSET?

Las personas interesadas podrán realizar solicitudes correspondientes a las siguientes modalidades:

Préstamos especiales.

Préstamos de corto plazo.

Préstamos extraordinarios.

Préstamos de liquidez.

Para iniciar el procedimiento, los derechohabientes deberán programar una cita en la ventanilla de atención más cercana mediante el portal oficial del instituto: www.tamaulipas.gob.mx/ipsset.

Documentos y requisitos para realizar el trámite

Quienes acudan únicamente para recibir asesoría sobre las opciones de préstamo deberán presentar sus dos últimos talones de pago.

En caso de comenzar formalmente la solicitud, será necesario llevar la documentación completa que se especifica en el formato correspondiente a cada modalidad.

El IPSSET recomendó revisar los requisitos y programar la visita con anticipación para evitar contratiempos ante las fechas de cierre establecidas.

Teléfono y horarios de atención del IPSSET

Para resolver dudas o solicitar información adicional sobre los préstamos, el instituto puso a disposición de los derechohabientes el teléfono 834 318 7300, en las extensiones 76416, 76443 y 76448.

También pueden comunicarse mediante el correo electrónico prestaciones.ipsset@tamaulipas.gob.mx.

El horario de atención es de lunes a viernes, de las 8:00 a las 16:00 horas.

El organismo reiteró la importancia de realizar las gestiones dentro de los plazos establecidos para que los trabajadores y pensionados puedan dar seguimiento a sus solicitudes antes del periodo vacacional.