IPN abre Feria Infantil en Reynosa con ciencia y robótica

La directora del Politécnico Nacional, Amanda Oliva, destacó la importancia de despertar desde temprana edad el interés por el conocimiento y la educación

El Instituto Politécnico Nacional abrió sus puertas en Reynosa del 7 al 9 de octubre para recibir a cientos de niños en su tradicional Feria Infantil, que durante 11 años consecutivos se ha realizado en sus instalaciones del bulevar del Maestro, con el objetivo de acercar a los menores al fascinante mundo de la ciencia y la tecnología.

La directora del Politécnico Nacional, Amanda Oliva, destacó la importancia de despertar desde temprana edad el interés por el conocimiento y la educación.

“Mostrarles a nuestros niños y jóvenes de Reynosa lo importante que es estudiar, revisar, observar, comprender, aprender y que en Reynosa podemos tener todo eso con una alta calidad. Sabemos que son el semillero, sabemos que son el desarrollo de Tamaulipas”, señaló.

Juegos y robótica acercan la ciencia a los niños

A través de juegos interactivos, explicaciones sencillas y diversos materiales, los pequeños descubren de manera divertida conceptos científicos y tecnológicos, mientras alumnos de bachillerato comparten sus conocimientos y experiencias con los menores.

La coordinadora de zona del Colegio de Bachilleres, Danya Aguilar, resaltó que esta experiencia también permite a los jóvenes participar en la formación de las nuevas generaciones.

“Es una muy bonita experiencia y la verdad, la oportunidad que tenemos nosotros y nuestros jóvenes de seguir inculcando la cultura de la tecnología y, sobre todo, de que sigan con sus estudios, es muy importante para nosotros”, comentó.

Durante estos días, los visitantes podrán experimentar con robótica y recorrer un museo interactivo que puede ayudarles a descubrir sus intereses y definir su futuro académico. La feria genera un impacto positivo en miles de estudiantes de kínder, primaria y secundaria.

Esperan la participación de alrededor de 6 mil niños

Amanda Oliva informó que para esta edición se espera la participación de alrededor de 6 mil niños, mientras que en los últimos 10 años la Feria Infantil ha alcanzado aproximadamente a 40 mil estudiantes.

“Estamos felices de tener a todos estos niños. Tenemos una proyección de 6 mil niños a lo largo de estos días; quiero comentarles que hemos coincidido en alrededor de 40 mil niños en estos últimos 10 años”, afirmó.

Así, entre robots, experimentos, juegos y descubrimientos, la Feria Infantil del IPN busca que la ciencia deje de ser sólo una materia en el aula y se convierta para los niños en una experiencia que despierte su curiosidad y, quizá, en el primer paso hacia su futuro académico y profesional.