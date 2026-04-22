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Inyectará Victoria recursos adicionales para rehabilitar calles

Por: Alfredo Uvalle

21 Abril 2026, 17:54

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Para desarrollar el programa, el alcalde informó que sumarán 3 cuadrillas a los trabajos y se buscará el apoyo con empresas locales

Inyectará Victoria recursos adicionales para rehabilitar calles

El Gobierno Municipal de Victoria destinará recursos adicionales al programa permanente de rehabilitación de calles en la ciudad con resultados a corto plazo, anunció el alcalde Eduardo Gattás Báez. 

Dijo que actualmente se realiza el estudio con la Tesorería Municipal y Secretaría de Obras Públicas para definir el monto y metas para desarrollar un programa especial donde se destinará recursos propios a la rehabilitación de pavimentos en los distintos sectores de la ciudad.

Destacó que en la prestación de servicios públicos, el gobierno de Victoria mantiene la eficiencia arriba del 90% en recolección de basura y alumbrado público; en tanto que en el tema de bacheo recordó que el año anterior las lluvias afectaron más del 70% del pavimento; "es ahí donde traemos una lucha y trabajo permanente", señaló Gattás Báez.

Para desarrollar el programa que se espera arrojen resultados inmediatos, el alcalde de Victoria informó que sumarán 3 cuadrillas a los trabajos y se buscará el apoyo con empresas locales, con el objetivo de alcanzar mayor cobertura en calles primarias y secundarias.

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