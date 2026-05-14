Invitan en Reynosa al partido de leyendas del fútbol mexicano

Añadió que todavía podrían sumarse más jugadores al encuentro, por lo que invitó a la ciudadanía a mantenerse pendiente de las redes sociales

El secretario de Bienestar Social de Reynosa, Hugo Chávez Herrera, invitó a las familias de Reynosa y del Valle de Texas a asistir este próximo sábado 16 de mayo al tradicional juego de Leyendas de la Selección Mexicana, evento deportivo que se llevará a cabo en el estadio del Polideportivo Municipal a partir de las siete de la tarde.

El funcionario destacó que este encuentro se ha convertido ya en una tradición familiar en la frontera, logrando reunir a cientos de aficionados que disfrutan de la convivencia, el ambiente recreativo y la oportunidad de ver nuevamente en la cancha a ex figuras del fútbol nacional e internacional.

Realizarán dinámicas para regalar boletos

Explicó que a través de las páginas oficiales del alcalde de Reynosa y de la Secretaría de Bienestar Social se estarán realizando diversas dinámicas para regalar boletos a la ciudadanía, con el propósito de que más familias puedan asistir y disfrutar del espectáculo deportivo.

Durante el partido participarán reconocidos exfutbolistas mexicanos como Adolfo “Bofo” Bautista, Óscar “Conejo” Pérez, Ramón Ramírez, Carlos Salcido, Paco Palencia, Osvaldo Sánchez y el “Tiburón” Sánchez, además de invitados sudamericanos como Walter Ayoví y Andrés Chitiva, entre otras figuras del balompié.

Hugo Chávez Herrera señaló que, además del encuentro deportivo, el objetivo principal del evento es fomentar la convivencia familiar y ofrecer espacios de entretenimiento sano para la comunidad fronteriza, por lo que también habrá botanas y diversas actividades para los asistentes.

“Estamos invitando al fútbol; en sí, el alcalde va a regalar boletos, para que vean las dinámicas en su página y en la página del Bienestar, los estamos invitando el sábado a las siete de la tarde, son las leyendas de la selección mexicana con las leyendas sudamericanas. Va a estar Adolfo ‘Bofo’ Bautista, Óscar ‘Conejo’ Pérez, Ramón Ramírez, Carlos Salcido, Paco Palencia, Osvaldo Sánchez y el ‘Tiburón’ Sánchez, y de los extranjeros va a estar Walter Ayoví y Andrés Chitiva, entre otros exfutbolistas destacados”, expresó.

Esperan sumar más figuras al encuentro

Añadió que todavía podrían sumarse más jugadores al encuentro, por lo que invitó a la ciudadanía a mantenerse pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Bienestar para conocer más detalles y participar en las dinámicas de boletos.

“Vamos a ver quién más se suma y se está viendo para que el sábado a las siete de la tarde vayan ahí y pónganse de acuerdo para que estén viendo las dinámicas de la Secretaría del Bienestar, donde van a estar dando boletos, más que nada para eso los eventos, para que haya convivencia familiar, va a haber botanas y va a estar la gente como siempre para que la gente disfrute”, comentó.

El secretario dejó abierta la posibilidad de que el alcalde participe nuevamente en el partido, recordando el entusiasmo y el ambiente que se vivió durante las ediciones anteriores de este tradicional juego de leyendas en Reynosa.