Invitan en Reynosa a jornada gratuita de detección de VIH

La Cruz Roja Mexicana, Delegación Reynosa, será la sede de la jornada y facilitará sus instalaciones para la realización de las pruebas

Con el propósito de acercar la detección oportuna a la población y contribuir a combatir los prejuicios que aún persisten alrededor del VIH, este sábado 29 de agosto se realizará en Reynosa una jornada de pruebas rápidas, confidenciales y gratuitas.

La actividad es impulsada por Rotary Reynosa 76, CREO Reynosa, Rotaract UANV Reynosa 76, YAAJ y VIHve Libre, organizaciones que sumaron esfuerzos para ofrecer este servicio sin costo a la población.

La Cruz Roja Mexicana, Delegación Reynosa, será la sede de la jornada y facilitará sus instalaciones para la realización de las pruebas.

De acuerdo con los organizadores, uno de los principales objetivos es brindar a las personas la oportunidad de conocer su estado respecto al VIH de manera accesible, confidencial y sin costo.

La detección temprana permite que, en caso de obtener un resultado positivo, la persona pueda recibir orientación y acceder oportunamente a atención y tratamiento, además de favorecer una mejor calidad de vida.

Los organizadores también buscan contribuir a disminuir el estigma y la desinformación que todavía rodean al VIH, por lo que hicieron énfasis en que realizarse una prueba no significa necesariamente estar enfermo.

La jornada se llevará a cabo este sábado 29 de agosto, de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana Reynosa.

La invitación está dirigida a las personas que deseen conocer su estado mediante una prueba rápida y confidencial, en un espacio donde se busca privilegiar la información, la prevención y el cuidado de la salud.