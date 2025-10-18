Invitan al Pabellón DIF Tamaulipas instalado en la Feria

La invitación está abierta a toda la población para que visite el Pabellón DIF, ubicado dentro del recinto ferial de Ciudad Victoria, de 17:00 horas a 22:00

Actividades interactivas, talento artístico, juegos, diversión, productos artesanales elaborados por manos de quienes habitan en las comunidades rurales y entretenimiento para las familias, es lo que ofrece el DIF Estatal que preside María de Villarreal, en el marco de la Feria del Pueblo.

El pabellón es un punto de encuentro para niñas, niños, adolescentes y familias completas, donde podrán disfrutar de juegos, dinámicas, presentaciones artísticas y exhibiciones que promueven la integración familiar y los valores comunitarios, actividades que se realizarán hasta el 27 de octubre.

Participan las Direcciones de Fortalecimiento Familiar, Programas Alimentarios, Desarrollo Comunitario y la Procuraduría del Adulto Mayor, además de los diferentes Centros Asistenciales del sistema DIF.

Uno de los atractivos principales es la Casa Colibrí, donde más de 100 artesanos tamaulipecos exponen y ponen a la venta sus obras, reflejo del talento y la creatividad que caracteriza a cada región del estado.

