Invitan a recorrer el Sendero del Jaguar en Tamaulipas

La ruta de 10 kilómetros se realizará el 29 de noviembre en la Reserva de la Biosfera El Cielo, en Gómez Farías, para promover la conservación de esta especie

Este 29 de noviembre se realizará la ruta de senderismo denominada “Sendero del Jaguar”, para la celebración del Día Internacional del Jaguar que se festeja en muchas partes del mundo.

El promotor turístico de El Mante, Guillermo Sainz Manzur, explicó que en la parte baja de la Reserva de la Biosfera El Cielo en Gómez Farías, donde desde la pandemia, la práctica del senderismo ha crecido y cada día suma más adeptos.

En el municipio de Gómez Farías, Tamaulipas, la población de jaguares ha mostrado una presencia clave, contabilizándose alrededor de 74 ejemplares monitoreados de manera permanente dentro del territorio de la Reserva de la Biosfera El Cielo.

El jaguar (Panthera onca) está catalogado oficialmente en peligro de extinción en México.

Su presencia en Gómez Farías sirve como el indicador más confiable de la salud ecológica de esta selva y bosque nublado.

“Gómez Farías tiene paisajes naturales maravillosos qué mostrar a todo el mundo y es por eso que el grupo Sendero Verde ha estado convocando con bastante éxito para hacer las rutas tan bonitas que tenemos en este municipio”, señaló Sainz Mansur.

Dijo que el objetivo central es promover la preservación de esta especie amenazada y considerada en peligro de extinción, por lo cual actividades como esta buscan la concientización para su cuidado y preservación.

Detalló que la ruta será de 10 kilómetros, llena de parajes preciosos donde el jaguar es el dominante.

El jaguar es una especie emblemática, imagen de Gómez Farías, que habita en los bosques tropicales de esta zona, muy carismática y admirada desde tiempos ancestrales.

Informó que ya hay visitantes confirmados de Ciudad Victoria, Tampico, Ciudad Mante, de otros estados e incluso de Estados Unidos, por lo que esperan que esta ruta se vuelva tradicional en los próximos años.

La salida y llegada será en el Centro Interpretativo Ecológico de la Reserva El Cielo, un lugar increíble que cuenta con un jaguar en cautiverio en muy buenas condiciones, sano e imponente, que podrá ser observado por los participantes.

La cita es el 29 de noviembre a las 8 de la mañana en Gómez Farías, Tamaulipas, para celebrar juntos el Día Internacional del Jaguar.