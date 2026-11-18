El servicio será completamente gratuito, confidencial y sin necesidad de presentar documentos o cumplir algún requisito previo

Con el objetivo de fomentar la detección oportuna del VIH y facilitar el acceso a atención médica y tratamiento adecuado, la Cruz Roja Mexicana, en coordinación con el Club Rotario, realizará este sábado 21 de noviembre una jornada gratuita de pruebas rápidas, dirigida a toda la población de Reynosa.

La campaña se llevará a cabo de las 8:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde en las instalaciones de la delegación de Cruz Roja, ubicadas sobre el bulevar Morelos, frente a Tránsito y Vialidad. El servicio será completamente gratuito, confidencial y sin necesidad de presentar documentos o cumplir algún requisito previo.

Juan de Dios Martínez Maldonado, coordinador de Movilización de Recursos de Cruz Roja, explicó que las pruebas se realizan mediante tecnología que permite obtener resultados en pocos minutos, lo que facilita conocer oportunamente la condición de salud de las personas y, en caso necesario, iniciar el proceso de atención correspondiente.

“Este sábado 21 de noviembre, de ocho de la mañana a dos de la tarde, vamos a tener la campaña de pruebas rápidas y de detección de VIH, completamente gratuita para todas las personas que quieran asistir aquí a la delegación”, invitó.

Precisó que las personas interesadas solamente necesitan acudir a las instalaciones y tener la disposición de realizarse la prueba, ya que no se solicita ningún documento ni requisito especial. Además, destacó que la confidencialidad es una de las principales características de esta jornada.

Martínez Maldonado señaló que, una vez obtenidos los resultados, el personal brinda orientación y determina el tipo de canalización o seguimiento que corresponde, particularmente cuando se requiere una valoración médica adicional.

“Es bastante rápida la prueba y de la más alta tecnología; inmediatamente da los resultados y, dependiendo de estos, ya se da el tipo de canalización o el seguimiento que corresponde”, explicó.

El coordinador destacó la importancia de que la ciudadanía pierda el miedo y deje de lado los prejuicios que todavía existen alrededor de las pruebas de detección del VIH, pues conocer oportunamente un diagnóstico permite acceder a atención médica y, cuando se confirma una infección, recibir tratamiento adecuado.

Esta campaña se realiza una vez al mes mediante la colaboración de Cruz Roja y el Club Rotario, con la intención de acercar servicios preventivos a la población y contribuir a la detección temprana.

Los organizadores reiteraron la invitación a hombres y mujeres, sin importar su edad o condición, para que aprovechen esta jornada gratuita y confidencial, recordando que la prevención y el diagnóstico oportuno son herramientas fundamentales para proteger la salud.