Invitan a participar en la Feria Virtual del Empleo de Reynosa

Cada semana se cuenta con la participación de 10 empresas de distintos sectores, entre ellos comercio, servicios, industria, salud, educación y logística

La Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo de Reynosa reiteró su invitación a la ciudadanía para participar en la Feria Virtual del Empleo, un espacio digital que se transmite todos los jueves a las 11:00 de la mañana a través de la página oficial de Facebook de la dependencia, con el propósito de vincular a los buscadores de trabajo con empresas locales y regionales que ofrecen vacantes formales y bien remuneradas.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Mauricio Treviño Garza, cada semana se cuenta con la participación de más de 10 empresas de distintos sectores, entre ellos comercio, servicios, industria, salud, educación y logística, que en conjunto ponen a disposición de los interesados más de 500 vacantes.

“Siempre con la invitación para que no se las pierdan, son todos los jueves a las 11 de la mañana, totalmente en vivo a través de la página de Facebook de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo. Tenemos siempre más de 10 empresas, aproximadamente más de 500 vacantes, un poquito de todos los sectores —comercio, servicios, industrial, médico, académico, logístico— y es una muy buena oportunidad para todos los buscadores de su primer empleo o algo mejor a lo que ya tienen”, expresó Treviño Garza.

El funcionario destacó que el 100% de los empleos ofertados a través de esta plataforma son formales y cuentan con todas las prestaciones de ley, lo que garantiza seguridad social y estabilidad económica para quienes logran incorporarse al mercado laboral por medio de este programa.

Asimismo, recordó que aunque las transmisiones se realizan en vivo, los ciudadanos pueden consultar las grabaciones en cualquier momento del día, ya que las sesiones quedan guardadas en el carrete de la página, lo que facilita el acceso a la información sobre las empresas participantes y los perfiles solicitados.

“Aunque la feria es en vivo, se queda en el carrete de la página, así que las personas pueden entrar más tarde para revisar las oportunidades disponibles”, añadió el secretario.

Con esta estrategia digital, el municipio de Reynosa reafirma su compromiso con la generación de empleo formal y la vinculación efectiva entre el sector productivo y la fuerza laboral local, impulsando así el desarrollo económico de la ciudad y brindando herramientas prácticas a quienes buscan mejorar su calidad de vida.