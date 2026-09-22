Invitan a la Zoo Lunada en el zoológico de Nuevo Laredo

El espacio exhibe a más de 300 ejemplares y mantendrá una tarifa de acceso accesible durante la actividad del fin de semana.

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El intenso sol que se presenta diariamente en Nuevo Laredo no es impedimento para visitar el zoológico de la ciudad y disfrutar de la observación de las diferentes especies que ahí se exhiben.

Los directivos invitan a visitarlo de noche este sábado 26 de septiembre, cuando estará abierto en horario especial de 7:00 a 9:00 de la noche, en un evento denominado Zoo Lunada.

Durante este lapso, las familias podrán aprender más sobre los animales que viven en el lugar, ubicado en la Colonia Viveros, así como convivir con algunos de ellos e incluso alimentarlos.

Además de esto, quienes asistan podrán vivir una experiencia con telescopio, para observar la magia del espacio.

Igualmente, habrá fogata, bombones y diversión.

Las familias pueden disfrutar de 345 ejemplares de 117 especies distintas, como los tigres, hipopótamos, capibaras, serpientes, monos, entre otros.

La entrada es de 30 pesos adultos y 10 pesos niños.

El horario habitual es de miércoles a domingo de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y fines de semana horario extendido hasta las 8:00 de la noche; los lunes está cerrado.