Invitan a la quinta Cabalgata entre Río Bravo y Reynosa

El próximo 15 de noviembre se llevará a cabo la quinta edición de la Cabalgata Río Bravo–Reynosa, una celebración que durante cinco años consecutivos ha fortalecido la convivencia entre los amantes del caballo y las tradiciones del norte.

La secretaria de Turismo en Reynosa, Elizabeth Garza Faz, informó que en esta ocasión el municipio será sede de llegada, recibiendo a los cabalgantes que partirán desde Río Bravo a las 11:00 de la mañana, tras concentrarse una hora antes en el punto de salida.

El recorrido tendrá una duración aproximada de tres horas y media, hasta culminar en el polideportivo municipal de Reynosa.

Garza Faz destacó que se contará con todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar el bienestar de los participantes y del público asistente.

Asimismo, exhortó a los automovilistas a manejar con precaución desde temprana hora, especialmente en el tramo carretero que conecta ambos municipios, ya que el tránsito podría ser más lento debido al paso de la cabalgata.

La funcionaria reiteró que la invitación es abierta al público en general y que la entrada será completamente gratuita. Al concluir el recorrido, los asistentes podrán disfrutar de un concierto con el grupo “Los Cadetes de Linares”, programado para iniciar a las 2:00 de la tarde, en un ambiente festivo que busca promover las tradiciones y el turismo local.

Garza Faz invitó a la comunidad a sumarse al evento con entusiasmo y espíritu de celebración, recordando que esta cabalgata representa una oportunidad para disfrutar en familia y fortalecer los lazos entre Río Bravo y Reynosa.