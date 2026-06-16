Invitan a donar sangre para salvar más de una vida en Reynosa

Especialistas recuerdan que una sola unidad de sangre puede ayudar a varias personas, porque los componentes sanguíneos pueden utilizarse de forma separada

Este 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha que busca reconocer a quienes realizan esta acción de manera altruista y fomentar la cultura de la donación entre la población. En Reynosa, organizaciones como Voluntad Contra el Cáncer Reynosa-Río Bravo continúan impulsando campañas de concientización para incrementar el número de donadores voluntarios.

La presidenta de la asociación, Julia Azeneth García Gómez, destacó que uno de los principales objetivos es sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de donar sangre de manera altruista. Señaló que, además de los beneficios para quienes reciben el apoyo, existe una satisfacción personal al saber que una donación puede contribuir a salvar la vida de otra persona.

“Estamos trabajando juntos para que la sociedad se concientice acerca de la importancia de convertirse en un donador altruista. Hay muchos beneficios en convertirse en donador, primero la parte emocional; cuando eres un donador no sabes a quién estás salvando la vida, pero sabes que tu sangre va a salvar a alguien más. Te queda la satisfacción de haber contribuido a que una persona se salvara”, expresó.

Una sola unidad de sangre puede ayudar a varias personas: especialistas

Especialistas recuerdan que una sola unidad de sangre puede ayudar a varias personas, debido a que los componentes sanguíneos pueden utilizarse de manera separada según las necesidades de los pacientes.

La doctora Ángeles González, jefa del Servicio de Transfusión del Hospital Materno Infantil de Reynosa, explicó que una donación puede beneficiar a más de tres personas gracias al procesamiento de los diferentes hemocomponentes.

“Se pueden salvar hasta más de tres vidas, ya que cada unidad de sangre que se dona nosotros la separamos en los diferentes hemocomponentes y puede ir hasta tres o más personas diferentes”, señaló.

A pesar de la importancia de esta práctica, aún persisten diversos mitos que generan temor o desinformación entre la población. Por ello, especialistas recomiendan acudir a fuentes médicas confiables para resolver cualquier duda relacionada con el proceso de donación.

Desmienten creencias sobre posibles estragos tras donación de sangre

Fernando Antonio Camargo Ordóñez, jefe de laboratorio, explicó que una de las creencias más comunes es que donar sangre provoca aumento de peso, algo que descartó completamente. También aseguró que todo el material utilizado durante el procedimiento es estéril y cumple con altos estándares de calidad.

“Más que nada, los mitos consisten en que las personas tienen la idea de que si donan sangre pueden llegar a aumentar de peso, cosa que no es real, o sobre el material que se utiliza, lo cual nosotros les podemos asegurar que es completamente estéril, con la más alta calidad y siempre pensando en cuidarlos”, indicó.

Con el propósito de que esta fecha no pase desapercibida, el Hospital Materno Infantil de Reynosa reiteró el llamado a la ciudadanía para sumarse a esta noble causa. Aunque el Día Mundial del Donante se celebra cada 14 de junio, la necesidad de sangre permanece durante todo el año.

Hospital Materno Infantil de Reynosa invita a donar sangre para salvar vidas

La doctora Ángeles González recordó que el hospital recibe donadores altruistas de manera permanente y explicó que quienes deseen participar únicamente deben acudir con una identificación oficial y cumplir con los requisitos básicos establecidos por el banco de sangre.

“Nosotros recibimos donadores altruistas, no sólo en las campañas, los recibimos todos los días. Los podemos recibir en el hospital en un horario de siete de la mañana a 12 del mediodía. Sólo tienen que llevar su identificación; el ayuno es sólo de cuatro horas o pueden consumir líquidos y evitar alimentos sólidos”, puntualizó.

Las autoridades médicas insistieron en que cada donación representa una oportunidad para salvar vidas y mejorar la salud de pacientes que enfrentan emergencias, cirugías, tratamientos contra el cáncer y diversas enfermedades que requieren transfusiones sanguíneas.