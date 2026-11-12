Invitan a clases y feria de adopción en Ciudad Victoria

Las actividades están abiertas a hombres y mujeres, mientras que durante las clases también habrá perros para convivir con las personas y promover su adopción

Con clases de yoga, pilates y fitness, además de una feria de adopción, bazar, rifas y otras actividades, organizadoras y activistas invitaron a la ciudadanía a participar en “Movimiento con Causa”, este sábado 14 de noviembre en Ciudad Victoria.

Marisabel Villarreal, activista y una de las organizadoras, informó que las clases iniciarán a las 8:00 horas. Para participar se requiere una cooperación de 250 pesos y lo recaudado se destinará a una campaña de esterilización a bajo costo.

Habrá clases de fitness, pilates y yoga para principiantes

El programa contempla sesiones impartidas por tres maestras: una clase de fitness de entre 30 y 45 minutos, una de pilates de entre 45 minutos y una hora, y una sesión de yoga para principiantes, enfocada en la relajación.

Las actividades están abiertas a hombres y mujeres, mientras que durante las clases también habrá perros para convivir con las personas y promover su adopción.

Feria de adopciones tendrá entrada gratuita

La feria de adopciones comenzará a las 13:00 horas en el sitio ubicado en la calle Aldama número 713, entre las calles 10 y 11, con entrada gratuita, incluso para quienes no participen en las clases.

Mia Fressi, activista y protectora de animales, señaló que en los refugios participantes existen más de 100 perros y que la feria busca crear conciencia sobre la adopción responsable.

Por su parte, Gaby Haces, promotora y defensora de los animales, explicó que habrá tres puestos de venta con productos en beneficio de los albergues, además de rifas y sorpresas, también participarán refugios que forman parte del Colectivo Animalista.

Las organizadoras invitaron a la población a sumarse a la iniciativa, conocer a los perros y gatos que buscan un hogar y apoyar las acciones de esterilización.

Todo lo recaudado será destinado al programa de esterilizaciones a bajo costo para los tres refugios de animales participantes.