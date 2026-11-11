Invitan a aprovechar descuento del 100% en recargos del predial

La ciudadanía de Reynosa todavía puede aprovechar el programa de descuentos en el impuesto predial, que estará vigente durante lo que resta del año y contempla la condonación del 100% de los recargos, informó María Luisa Tavares Saldaña, síndico del Ayuntamiento.
La funcionaria invitó a los contribuyentes a acudir a las oficinas de la Presidencia Municipal para consultar su estado de cuenta y conocer los beneficios disponibles, ya que cada caso es diferente y depende de la situación particular de cada propiedad.
Tavares Saldaña explicó que los interesados deben acreditar la propiedad del inmueble mediante la documentación correspondiente y realizar la revisión de su situación fiscal. Asimismo, señaló que el quinquenio se aplica de manera automática, conforme a las condiciones del programa.
“Los estamos invitando para que acudan aquí a las oficinas del Palacio Municipal, para que vean cuál es su estado de cuenta en el predial, ya que tenemos descuentos del 100% en los recargos y también el quinquenio va en automático”, expresó la síndico municipal.
Agregó que estos recursos son necesarios para continuar atendiendo las necesidades de las colonias, particularmente en obras de pavimentación, bacheo y mejoramiento de vialidades, por lo que destacó la importancia de que los ciudadanos cumplan con esta contribución.
“Son beneficios para su sector, pavimentación, bacheo, todo lo que usted requiere; necesitamos ese recurso para poderlo transformar en vialidades mejores para su sector”, señaló.
Por ello, reiteró el llamado a los propietarios de inmuebles para que aprovechen el programa antes de que concluya el año, regularicen sus adeudos y mantengan en regla su patrimonio.