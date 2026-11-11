Invitan a aprovechar descuento del 100% en recargos del predial

Los interesados deben acreditar la propiedad del inmueble mediante la documentación correspondiente y realizar la revisión de su situación fiscal

La ciudadanía de Reynosa todavía puede aprovechar el programa de descuentos en el impuesto predial, que estará vigente durante lo que resta del año y contempla la condonación del 100% de los recargos, informó María Luisa Tavares Saldaña, síndico del Ayuntamiento.

La funcionaria invitó a los contribuyentes a acudir a las oficinas de la Presidencia Municipal para consultar su estado de cuenta y conocer los beneficios disponibles, ya que cada caso es diferente y depende de la situación particular de cada propiedad.

Tavares Saldaña explicó que los interesados deben acreditar la propiedad del inmueble mediante la documentación correspondiente y realizar la revisión de su situación fiscal. Asimismo, señaló que el quinquenio se aplica de manera automática, conforme a las condiciones del programa.

“Los estamos invitando para que acudan aquí a las oficinas del Palacio Municipal, para que vean cuál es su estado de cuenta en el predial, ya que tenemos descuentos del 100% en los recargos y también el quinquenio va en automático”, expresó la síndico municipal.

Agregó que estos recursos son necesarios para continuar atendiendo las necesidades de las colonias, particularmente en obras de pavimentación, bacheo y mejoramiento de vialidades, por lo que destacó la importancia de que los ciudadanos cumplan con esta contribución.

“Son beneficios para su sector, pavimentación, bacheo, todo lo que usted requiere; necesitamos ese recurso para poderlo transformar en vialidades mejores para su sector”, señaló.

Por ello, reiteró el llamado a los propietarios de inmuebles para que aprovechen el programa antes de que concluya el año, regularicen sus adeudos y mantengan en regla su patrimonio.