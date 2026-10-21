Invita Tamaulipas a detectar cáncer de mama con iBreast Exam

Durante octubre el personal de salud visita dependencias y comunidades apartadas para acercar este servicio a más personas.

En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) convocó a la población a acudir a los módulos de exploración que utilizan el dispositivo iBreast Exam, instalados en distintos puntos del estado para facilitar la detección de posibles anomalías.

La directora general de Enfermería, Irma Barragán Alvarado, explicó que durante octubre el personal de salud visita dependencias y comunidades apartadas para acercar este servicio a más personas.

¿Quiénes pueden realizarse la prueba iBreast Exam?

De acuerdo con la funcionaria, el dispositivo permite realizar exploraciones no invasivas y sin dolor. Puede utilizarse en hombres y mujeres a partir de los 20 años, incluidas personas con tejido mamario denso o blando, implantes, así como mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

El Gobierno estatal puso a disposición de la población 31 dispositivos, distribuidos en los 12 Distritos de Salud para el Bienestar, con el propósito de ampliar el acceso a la detección y facilitar la atención oportuna de quienes lo requieran.

¿Dónde estarán los módulos de detección?

Los módulos permanecerán durante octubre en las instalaciones de la Secretaría de Salud, ubicadas en las calles 17 Guerrero y Bravo, así como en el DIF Estatal, sobre la calzada general Luis Caballero, en Ciudad Victoria.

Además, se programaron jornadas en distintos espacios públicos y educativos. Estas son algunas de las fechas anunciadas:

19 de octubre: Centros de Salud Estudiantil e IMSS Hidalgo.

Centros de Salud Estudiantil e IMSS Hidalgo. Del 19 al 21 de octubre: Fiscalía de Victoria.

Fiscalía de Victoria. 20 de octubre: Transformando Familias, en Ciudad Madero.

Transformando Familias, en Ciudad Madero. 20 y 21 de octubre: Congreso del Estado.

Congreso del Estado. 22 y 23 de octubre: Complejo de Seguridad Pública.

Complejo de Seguridad Pública. Del 26 al 28 de octubre: Universidad de Seguridad Pública y Secretaría del Trabajo.

Universidad de Seguridad Pública y Secretaría del Trabajo. Hasta el 26 de octubre: instalaciones de la Feria Tamaulipas.

La dependencia recomendó consultar la disponibilidad de los módulos antes de acudir, ya que las jornadas se realizan en fechas y ubicaciones específicas.

Reportan 23 casos confirmados en 2026

Irma Barragán Alvarado informó que, entre enero y octubre de este año, se han realizado cerca de 20 mil pruebas de detección mediante estos dispositivos. Como resultado, se confirmaron 23 casos de cáncer de mama y todas las personas diagnosticadas ya reciben tratamiento.

La funcionaria también recomendó realizar autoexploraciones mamarias de manera frecuente para identificar posibles cambios. Asimismo, indicó que a partir de los 40 años se recomienda una mastografía cada uno o dos años, conforme a la orientación médica correspondiente.