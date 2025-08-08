Invita DIF a registro de campaña gratuita de aparatos auditivos

Esta campaña, realizada por el DIF Reynosa con el apoyo de organizaciones y empresas particulares, busca mejorar la audición y la calidad de vida de menores

El Sistema DIF Reynosa, en coordinación con el Club Rotary y la Fundación Starkey, invita a la ciudadanía a participar en la campaña “¡Oigamos Juntos!”, dirigida a niñas, niños y adolescentes con algún grado de hipoacusia, quienes podrán acceder a aparatos auditivos totalmente gratuitos.

La jornada de registro se llevará a cabo los días 7 y 8 de agosto en el área de Salud del DIF Central, ubicada en bulevar Hidalgo 1900, colonia Hidalgo.

Los interesados deberán presentar copia de la credencial de elector del tutor, CURP del tutor y del menor, acta de nacimiento del menor y comprobante de domicilio.

Para mayores informes, se puede llamar al teléfono 899 923 0432, extensión 126, de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. El cupo es limitado, por lo que se recomienda acudir con puntualidad.

Esta campaña, realizada por el DIF Municipal con el apoyo de organizaciones y empresas particulares, busca mejorar la audición y la calidad de vida de menores con pérdida auditiva leve, moderada o severa, favoreciendo su desarrollo lingüístico y su integración social.