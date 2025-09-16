Invita Américo Villarreal a ceremonia del Grito en Victoria

El gobernador invitó a las familias de Ciudad Victoria a unirse al Grito de Independencia, que será encabezado por Claudia Sheinbaum, con Los Ángeles Azules

El gobernador Américo Villarreal Anaya publicó un video en su cuenta oficial para invitar a las familias de la capital del estado y de la región a la ceremonia del Grito de Independencia, misma que se realizará a partir de este momento y hasta las 22:30 horas, hora en que saldrá al templete instalado sobre la escalinata de Palacio de Gobierno para dar su tercer Grito de Independencia.

“Amigas y amigos tamaulipecos, estamos muy contentos de llegar a esta fecha tan significativa del 15 de septiembre, el grito de independencia que va a ser muy importante para nuestra nación por ser el primero que da una mujer presidenta, así es que los esperamos a que verifiquemos estos importantes acontecimientos, hoy en esta plaza pública principal de Ciudad Victoria, que nos dará mucho gusto estar viéndonos y verificar estos actos de remembranza de nuestra gran historia mexicana”, dijo el gobernador.

“Nos vemos aquí todos para participar en esta ceremonia, unificarnos en nuestra historia de nuestro país y de nuestra entidad, y que también disfrutemos de un gran grupo musical que nos acompañará el día de hoy; aquí nos saludamos”, agregó Villarreal.

“Es hoy Tamaulipas, nos vemos en la plaza del 15 en Ciudad Victoria, juntas y juntos viviremos el grito histórico de nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y al ritmo de Los Ángeles Azules, ¡vamos a gritar con fuerza viva Tamaulipas!”, expresó en su mensaje Villarreal Anaya.