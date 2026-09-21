Invierten 8.5 millones en complejo deportivo de Matamoros

Para esta obra se contempla una inversión conjunta de 8.5 millones de pesos, aportada por el municipio y el Gobierno del Estado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El parque deportivo Canchas del Cambio, en Matamoros, registra un avance cercano al 60 por ciento en los trabajos de remodelación, informó el presidente municipal, Alberto Granados Fávila.

El alcalde señaló que, debido a los trabajos pendientes, las instalaciones permanecerán cerradas durante 45 días a partir de este lunes, con el objetivo de concluir de manera integral la renovación del complejo deportivo.

Canchas del Cambio cuenta con 24 espacios deportivos

Las Canchas del Cambio cuentan con 24 espacios destinados a distintas disciplinas, entre ellas fútbol, básquetbol, tenis y voleibol, instalaciones que son utilizadas de manera constante por deportistas de la ciudad.

Para esta obra se contempla una inversión conjunta de 8.5 millones de pesos, aportada por el municipio y el Gobierno del Estado, con la que se busca mejorar las condiciones de las diferentes áreas deportivas.

Cierre afectará temporalmente a más de 300 deportistas

De acuerdo con el presidente municipal, más de 300 deportistas utilizan estas instalaciones, por lo que durante el periodo de cierre deberán esperar a que concluyan los trabajos para volver a utilizar las canchas.