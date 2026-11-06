Invierten 38 millones en infraestructura deportiva de Madero

El gobierno local aplicó los fondos en el mejoramiento de la Unidad Deportiva y campos de fútbol para el desarrollo social del municipio.

Durante los primeros dos años de la actual administración municipal se han destinado cerca de 38 millones de pesos al fortalecimiento de la infraestructura deportiva, mediante la rehabilitación y mejoramiento de espacios públicos para la práctica de distintas disciplinas.

El alcalde Erasmo González Robledo informó que durante el primer año se invirtieron casi 20 millones de pesos, mientras que en 2026 se destinaron alrededor de 18 millones de pesos para continuar con estos trabajos en diferentes sectores del municipio.

Proyección de obras deportivas para 2027

Adelantó que para 2027 se contempla habilitar campos de béisbol y sóftbol, además de avanzar en el compromiso de rehabilitar todas las canchas multifuncionales de Ciudad Madero.

Entre los espacios intervenidos destacaron la Unidad Deportiva, los campos de fútbol de la colonia Unidad Nacional y el campo de El Chacalazo.

Objetivos de desarrollo social e impacto comunitario

El presidente municipal señaló que estas inversiones buscan ofrecer instalaciones dignas para niñas, niños y jóvenes, fomentar la convivencia y promover el deporte como una herramienta de formación y desarrollo social.