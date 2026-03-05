VIE 14 FEB
Invierte Tamaulipas más de $2,600 mdp en educación

Por: Humberto Zúñiga López

04 Marzo 2026, 07:44

Tamaulipas anunció una inversión histórica de más de $2,600 millones de pesos en infraestructura y equipamiento educativo en tres años

Una inversión histórica superior a los $2,600 millones de pesos destinada a la infraestructura, equipamiento y dignificación de espacios educativos en el estado, anunció la subsecretaria de planeación de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. 

En conferencia de prensa junto al gobernador Américo Villarreal Anaya y otros funcionarios del sector educativo, Martínez Guerra destacó que se han invertido $2,598 millones de pesos en infraestructura educativa en 3 años, gracias a la coordinación del gobierno estatal y federal. 

Se han realizado obras de construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles públicos de todos los niveles educativos.

Puntos clave sobre la inversión:

  • Monto: Superior a los $2,600 millones de pesos (mdp) en un periodo de tres años.
  • Destino: Construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura educativa, así como la implementación de la prueba "Tamaulipas Aprende".
  • Conectividad: Se reporta un avance para asegurar Internet y equipamiento al 100% de las escuelas rurales y superior al 85% en las urbanas.
  • Acciones: Entrega gratuita de uniformes a casi 50,000 estudiantes básicos por ciclo y reactivación de becas.

