Investigarían a quienes agredieron y raparon a mujer en Tampico

El coordinador regional de la Guardia Estatal, Ludwig Porras Rangel, señaló que este tipo de actos no están permitidos por la Constitución

Las agresiones y casi linchamiento contra “Carmen” una mujer acusada de constantes robos en Tampico podrían generar investigaciones en contra de quienes participaron agrediéndola.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas podría investigar a las personas que participaron en la agresión de esta mujer señalada como presunta fardera, quien fue retenida, golpeada, maniatada, semidesnudada y rapada por ciudadanos afuera de un establecimiento comercial en el Centro Histórico de Tampico.

Ninguna persona puede hacer justicia por propia mano

El coordinador regional de la Guardia Estatal, Ludwig Porras Rangel, señaló que este tipo de actos no están permitidos por la Constitución y que ninguna persona puede hacer justicia por propia mano, aun cuando exista indignación ante la presunta comisión de un delito.

Sostuvo que hubo quienes incitaron al odio y la violencia y podrían suponer incluso que quienes participaron en este acto no sean personas que radiquen en Tampico, pues causa extrañeza este tipo de comportamientos.

Explicó que, a través de las transmisiones en vivo y videos que fueron difundidos en redes sociales, existen elementos que podrían permitir identificar a las personas que participaron en los hechos.

Alcaldesa de Tampico pide respeto a las mujeres

Por su parte, y al condenar estos hechos, la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, señaló que Carmen es una mujer, por lo que debe ser tratada con respeto, y si es que participó en actos derivados de la delincuencia, deberá ser investigada y posteriormente sancionada.

Argumento que se puede entender la molestia social ante las actitudes de robos; sin embargo, nada justifica el hecho de qué a esta mujer se le haya sometido, agredido y hasta rapado el cabello en un afán de grabarla en la vía pública.