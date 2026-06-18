Investigan robo de 8 mil pesos en primaria de Matamoros

Sujetos ingresaron por una ventana a la dirección de la escuela y robaron 8 mil pesos; peritos y Policía Investigadora ya realizan las diligencias

Un robo por aproximadamente 8 mil pesos en efectivo fue reportado en la Escuela Primaria General César López de Lara, situada en la colonia San Francisco de Matamoros, lo que ya es investigado por las autoridades correspondientes.

El incidente salió a la luz luego de que docentes notificaran al director del plantel sobre un desorden en el área administrativa. Al inspeccionar la oficina, se percataron de que un locker había sido forzado, lugar donde se resguardaban sobres con dinero, los cuales ya no se encontraban.

Según las primeras indagatorias, los responsables habrían ingresado al inmueble tras retirar dos ventanas de la oficina, sin que se reportara el robo de otros objetos dentro del plantel.

Tras el reporte, elementos de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales acudieron al sitio para llevar a cabo el levantamiento de evidencias, mientras que el Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente.

Como parte de las diligencias, también se revisarán las cámaras de videovigilancia de la escuela, ya que sus registros podrían aportar información clave para dar con los responsables.