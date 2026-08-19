Investigan profanación de tumba en panteón de Matamoros

La funcionaria explicó que durante un recorrido por el cementerio se detectó una tumba abierta parcialmente y un cráneo colocado en el exterior de la fosa

Todo apunta a que una persona ingresó durante la madrugada del sábado al Panteón Antiguo de Matamoros para realizar una excavación y extraer restos humanos de una fosa, informó Viridiana López García, encargada de Panteones.

Localizan un cráneo fuera de la fosa

La funcionaria explicó que durante un recorrido por el cementerio se detectó una tumba abierta parcialmente y un cráneo colocado en el exterior de la fosa, por lo que de inmediato se acordonó el área y se notificó a las autoridades.

Los restos fueron retirados por personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que quedó a cargo de las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y quién ingresó al panteón.

Presumen que ingresó durante la madrugada

López García señaló que, de acuerdo con las primeras indagatorias, se presume que la persona habría ingresado durante la madrugada del sábado y realizado la excavación para sacar los restos.

La encargada de Panteones hizo un llamado a la ciudadanía a respetar los cementerios y los restos de las personas fallecidas, al recordar que se trata de lugares donde descansan sus seres queridos.