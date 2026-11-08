Investigan presunto plagio del alcalde de Río Bravo, Tamaulipas

Según las versiones difundidas, familiares del edil habrían sido liberados, mientras que el presidente municipal continuaría privado de su libertad

El alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, habría sido privado de su libertad, de acuerdo con reportes preliminares que comenzaron a circular durante la noche de este sábado.

Fuentes extraoficiales señalan que Almaraz Maldonado se encontraba junto con su familia,sin especificarse parentesco y número de integrantes, en San Luis Potosí, aparentemente en el poblado de Real de Catorce.

Según las versiones difundidas, familiares del edil habrían sido liberados, mientras que el presidente municipal presuntamente continuaría privado de su libertad.

La información ha generado preocupación en la región; sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de las autoridades sobre el supuesto secuestro ni sobre las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos.

Se espera que las autoridades correspondientes proporcionen información que permita esclarecer lo sucedido.