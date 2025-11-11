Investigan presunto abuso de autoridad en Altamira

El caso fue expuesto públicamente por los familiares de la víctima durante la conferencia “Mañanera” que encabeza cada lunes el alcalde Armando Martínez.

Será turnado a asuntos internos de la guardia estatal, un presunto abuso de autoridad cometido por dos elementos de la corporación, luego de que un joven fuera golpeado y esposado sin motivo aparente el pasado domingo en el fraccionamiento Laguna Florida, en Altamira.

El caso fue expuesto públicamente por los familiares de la víctima durante la conferencia “Mañanera” que encabeza cada lunes el alcalde Armando Martínez, quienes exigieron la intervención de las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar justicia.

De acuerdo con el testimonio de Marina Cabriales, madre del afectado, los oficiales motorizados habrían interceptado a su hijo cuando regresaba del supermercado, agrediéndolo físicamente y tratando de subirlo por la fuerza a una patrulla.

Vecinos del sector intervinieron para impedir la detención, registrando los hechos en video; la denunciante aseguró que tanto ella como otro familiar resultaron con lesiones menores y que los uniformados los amenazaron con represalias si continuaban con la queja.

El delegado regional de la Guardia Estatal, Óscar Infante Sierra, confirmó que el incidente fue turnado a Asuntos Internos para su análisis. Aseguró que se levantó un reporte y que los elementos involucrados deberán responder ante la instancia correspondiente.