Investigan posible derrame de hidrocarburo en drenaje de Reynosa

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, el incidente podría estar relacionado nuevamente con residuos derivados de la limpieza de pipas

La Dirección de Medio Ambiente del municipio de Reynosa confirmó que autoridades federales ya investigan el presunto derrame de hidrocarburos reportado a inicios de esta semana en una alcantarilla de la colonia Campestre, situación que volvió a encender las alertas ambientales en la ciudad.

Aarón de la Cruz explicó que personal municipal acudió al sitio tras el reporte ciudadano y posteriormente dio parte a instancias federales, debido a que este tipo de casos corresponde a competencias de carácter federal.

El funcionario señaló que actualmente no existe riesgo para la población, ya que el material detectado terminó mezclándose con agua y el brote fue controlado poco tiempo después de ser detectado. Protección Civil realizó labores de limpieza en la zona para evitar mayores afectaciones.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, el incidente podría estar relacionado nuevamente con residuos derivados de la limpieza de pipas o autotanques, cuyos desechos presuntamente estarían siendo arrojados al drenaje sanitario.

Aarón de la Cruz recordó que durante el año pasado se registró un caso similar en la misma área, donde existen talleres y establecimientos dedicados al lavado y reparación de este tipo de unidades.

Indicó que sí podrían existir sanciones contra los responsables; sin embargo, serán las autoridades federales las encargadas de determinar responsabilidades y aplicar las medidas legales correspondientes una vez concluida la investigación.

Aron de la Cruz. Director de Medio Ambiente en Reynosa.