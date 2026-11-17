Karl Heinz Becker Hernández pidió que Protección Civil determine el daño ambiental y poder transferir el conflicto a la dependencia que lleve el tema

Un fuerte olor a químico que originó malestar en 8 personas y fue el motivo de cerrar la Universidad Tecnológica de Altamira durante unos días para mandar a casi 3 mil estudiantes a sus casas todavía no tiene fecha para resolverse y sancionarse…solo se está investigando.

Un total de 43 empresas de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas han iniciado verificaciones en sus ductos para eliminar posibilidades de alguna descarga….pero las indagatorias continúan, sin fecha para entrega de análisis o pruebas.

Investigan episodios de olor en la universidad

Rafael Chirinos Aguilar, Coordinador Regional de Protección Civil explicó que de la universidad, que se encuentra dentro de la zona del puerto industrial de Altamira ha emanado en dos ocasiones un olor que se percibe como “plástico quemado” o “acetona” y se prolonga por dos a tres horas, generalmente entre 2 a 4 pm.

El centro universitario colinda con patios de contenedores de ASIPONA por lo que existen algunas versiones de que la dirección del viento de este a sureste pudiera afectar más el olor cuando realizan limpieza de estos depósitos.

El titular de Seduma, Karl Heinz Becker Hernández pidió que Protección Civil determine el daño ambiental y poder transferir el conflicto a la dependencia que lleve el tema.

La investigación sobre el olor en la universidad tiene como participantes a las tres órdenes de gobierno, además de titulares de PROFEPA y SEMARNAT de quienes lamentablemente las subordinaciones regionales no acceden a entrevistas, como el caso de Jorge Ruvalcaba Castillo de la Procuraduría de Protección al Ambiente que solicitó transferir la solicitud de preguntas a la Ciudad de México.

Altamira carece de estaciones de monitoreo de calidad del aire

Altamira es un municipio que no dispone de estaciones de monitoreo de calidad de aire que permitan conocer la variación ambiental que estas emanaciones generan, sin embargo, desde el mes de abril el año corriente, especialistas ambientales y representantes de la Asociación Mediadora para el Bienestar Inteligente y Ecológico de Tamaulipas (AMBIENTAM) lanzaron advertencias sobre el exceso de presencia de sustancias nocivas, que incluían humo, gases o partículas en el sur de la entidad, y las “fuentes puntuales” como las plantas de energía o industria química, mantienen procesos capaces de contaminar el ambiente.

El origen de los olores y sustancias en la UTALT obligará a las autoridades a buscar en las descargas o lagunas si alguna de las compañías cercanas realizó el vertido de tóxicos, además de una ardua inspección en la zona industrial, lo que debe ser autorizado previamente por las autoridades.

La Universidad Tecnológica de Altamira se presentó como proyecto el 26 de agosto de 2002, inició sus actividades logísticas en abril de 2002 y comenzó oficialmente sus clases el 26 de agosto de 2002, siendo entonces gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba y secretario de Obras Públicas Alberto Berlanga Bolado, y su presupuesto estuvo vinculado Estado-Federación.

Posibles sanciones si se identifica a una compañía responsable

Si alguna de las compañías resultara ser la causante de esta intoxicación al ambiente, donde miles de estudiantes acuden a diario, pudiera hacerse acreedora a una sanción administrativa de hasta 70 millones de pesos, clausura definitiva o pena de prisión conforme lo marcan las leyes mexicanas en la materia.