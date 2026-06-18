Investigan ola de robos a tiendas de conveniencia en Matamoros

Autoridades analizan la posible participación de dos taxis en los asaltos y exhortan a los comercios afectados a presentar denuncias formales

El secretario de Seguridad Pública Municipal de Matamoros, Jeu Silva Capistrán, informó que en lo que va del mes se ha registrado el robo de al menos una tienda de conveniencia por día en el municipio, situación que ya es atendida por las autoridades correspondientes.

El funcionario detalló que la Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abiertas investigaciones relacionadas con estos hechos, en particular sobre la posible participación de dos taxis que han sido captados en cámaras de seguridad.

De acuerdo con las indagatorias, se analiza si estas unidades habrían brindado servicio de traslado a los presuntos responsables de los robos o si pudieran estar involucradas como cómplices en los delitos.

Silva Capistrán también señaló que, pese a la incidencia de estos asaltos, ninguno de los establecimientos afectados ha presentado una denuncia formal ante las autoridades.

Ante este panorama, hizo un llamado a los responsables de estos comercios para que interpongan las denuncias correspondientes, ya que esto permite fortalecer las investigaciones y avanzar en la identificación de los responsables.