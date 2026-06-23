Investigan muerte en laguna del Parque Bicentenario

En la pequeña laguna donde ocurrieron los hechos no existe presencia de cocodrilos, por lo que descartó cualquier relación de fauna silvestre con el deceso.

Autoridades municipales mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida un trabajador sindicalizado del Ayuntamiento de Ciudad Madero, cuyo cuerpo fue localizado la tarde del domingo en la laguna ubicada al interior del Parque Bicentenario.

La víctima fue identificada como Carlos “N”, de 58 años de edad, empleado sindicalizado con aproximadamente diez años de antigüedad al servicio del municipio, quien presuntamente cayó al cuerpo de agua por causas que hasta el momento no han sido determinadas por las autoridades.

El secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Héctor Marín, informó que tras recibirse el reporte de la emergencia se activaron los protocolos de búsqueda por parte de elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes posteriormente solicitaron el apoyo de personal especializado de la Secretaría de Marina para realizar labores de localización subacuática.

Explicó que, contrario a algunas versiones difundidas entre la población, en la pequeña laguna donde ocurrieron los hechos no existe presencia de cocodrilos, por lo que descartó cualquier relación de fauna silvestre con el deceso.

Asimismo, precisó que el trabajador no se encontraba desempeñando funciones laborales al momento del incidente.

"Era un trabajador sindicalizado del municipio, de nombre Carlos, de 58 años de edad, tenía diez años de antigüedad en el sindicato, no estaba en funciones; su horario era de lunes a viernes de ocho de la mañana a tres de la tarde", señaló el funcionario municipal.

Dijo que sería irresponsable adelantar conclusiones sobre las causas que originaron el fallecimiento, por lo que serán las autoridades competentes quienes determinen lo sucedido mediante las investigaciones correspondientes.

Por su parte, el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, lamentó el fallecimiento del empleado municipal y aseguró que el gobierno local reforzará las medidas preventivas en el Parque Bicentenario para garantizar la seguridad de los visitantes.

El presidente municipal destacó que el espacio recreativo cuenta con personal encargado de la vigilancia y atención al público, aunque reconoció que este hecho obliga a revisar y fortalecer los protocolos de seguridad existentes.

"Estamos esperando que las autoridades correspondientes puedan tener conclusiones, no conocemos realmente cuáles fueron los motivos por los cuales ocurrió este hecho", expresó.

Reiteró que la administración municipal mantendrá los esfuerzos en materia de Protección Civil y seguridad en espacios públicos, al considerar que el Parque Bicentenario es uno de los principales centros de convivencia familiar de la ciudad.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el ahogamiento, las autoridades municipales reiteraron su disposición de colaborar con las instancias correspondientes y expresaron sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo de la víctima, cuyo fallecimiento ha generado consternación entre la comunidad maderense.