Investigan muerte de mujer estadounidense tras cirugía estética

El Centro de Justicia para la Mujer abrió una carpeta de investigación para ubicar a los responsables, quienes operan en la ciudad sin contar con acreditaciones

Una ciudadana estadounidense perdió la vida en esta ciudad tras sufrir complicaciones derivadas de una cirugía estética practicada en una clínica de la colonia Del Prado. La víctima, identificada como Kelly, de 60 años y originaria de Colorado, Estados Unidos, fue trasladada por amigos al Hospital Santander, donde ingresó sin signos vitales.

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades, personal médico del hospital confirmó que la paciente presentó un cuadro grave de salud relacionado con el procedimiento quirúrgico al que se había sometido, sin que fuera posible revertir su condición. Tras las diligencias correspondientes, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la autopsia de ley.

El Hospital Santander, a través de un comunicado, se deslindó de los hechos al precisar que no tuvo participación en los procedimientos médicos previos. Indicó que la paciente llegó al área de urgencias en una ambulancia privada procedente de una clínica ambulatoria dedicada a cirugías estéticas.

“El equipo médico de urgencias activó de inmediato el protocolo de reanimación, aplicando maniobras avanzadas y medicamentos de emergencia; sin embargo, la paciente no respondió a los esfuerzos”, señaló el nosocomio, al subrayar que desconocían cuánto tiempo había transcurrido desde que la mujer presentó complicaciones.

Ante el fallecimiento, el Centro de Justicia para la Mujer (CEJUM) abrió una carpeta de investigación para ubicar a los presuntos cirujanos responsables, quienes operan en la ciudad sin contar con acreditaciones oficiales.