Investigan muerte de mujer e hijo en fraccionamiento Las Arecas

Autoridades indagan las posibles causas de la muerte de estas personas. Sin embargo, se descartó que se tratara de alguna fuga de gas en la vivienda

Una mujer y su hijo de ocho años fueron encontrados sin vida la tarde de este viernes, en el interior de una vivienda del fraccionamiento Las Arecas, en hechos que son investigados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), la cual mantiene abiertas dos líneas de investigación: homicidio o intoxicación por medicamento.

El hallazgo se registró alrededor de las 17:00 horas, en una casa ubicada en el cruce de las calles Albatros y Las Aves, luego de que un familiar acudiera al lugar tras perder contacto con la víctima y notar su prolongada ausencia.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Minerva Guadalupe “N”, de 30 años, y su hijo Cristian “N”, de ocho años de edad, quienes fueron localizados acostados sobre una cama y en estado avanzado de descomposición.

En una primera versión, los investigadores observaron que sobre el rostro de la mujer había una almohada, lo que originó la hipótesis de un posible feminicidio y homicidio infantil. Ante ello, la Fiscalía Especializada en Feminicidios inició una carpeta de investigación y ordenó el levantamiento de indicios en la escena.

No obstante, conforme avanzaron las diligencias surgió una segunda línea: intoxicación por medicamento, derivada de información aportada por familiares. Las autoridades confirmaron que no se detectó gas en el domicilio, descartando una posible fuga como causa del fallecimiento.

Será el resultado de la autopsia el que determine oficialmente la causa de muerte y precise si se trató de un hecho violento o accidental.

Vecinos del sector informaron que la mujer y su hijo tenían apenas un mes de haber rentado la vivienda donde fueron encontrados sin vida, y señalaron que días antes observaron a un hombre a bordo de un vehículo color azul, dato que ya es analizado por las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas continúa con las investigaciones y cuenta con información clave que podría resultar determinante para esclarecer el caso.