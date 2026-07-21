Investigan muerte de hombre tras llegar a hospital en Matamoros

Un hombre fue declarado sin vida al llegar a la Cruz Roja de Matamoros. La Fiscalía y el SEMEFO iniciaron las investigaciones del caso

Un hombre fue trasladado sin signos vitales a las instalaciones de la Cruz Roja ubicadas en el sector Laguito, en la ciudad de Matamoros.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona ya no contaba con vida al momento de su arribo, por lo que el personal de la institución únicamente confirmó el deceso.

Trascendió de manera preliminar que el masculino padecía diversas enfermedades crónicas, entre ellas diabetes, hipertensión y problemas renales, lo que podría estar relacionado con su fallecimiento.

Fiscalía investiga fallecimiento de hombre en Matamoros

Tras el reporte, al lugar acudieron elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO), así como personal de la Fiscalía General de Justicia, quienes realizaron las diligencias correspondientes y tomaron conocimiento de los hechos.

Serán las autoridades competentes las encargadas de determinar de manera oficial las causas del fallecimiento.