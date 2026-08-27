Investigan muerte de hombre en sector Mundo Nuevo

Personal de SEMEFO realizó el levantamiento del cuerpo, mientras las autoridades correspondientes llevaron a cabo las diligencias para esclarecer lo ocurrido

Un hombre perdió la vida luego de que presuntamente se lanzara desde un puente peatonal ubicado en el sector Mundo Nuevo, sobre la avenida Pedro Cárdenas, en Matamoros.

De acuerdo con los primeros reportes, el masculino habría subido a la estructura y, por causas que hasta el momento se desconocen, presuntamente se lanzó al vacío. Se encontraron papeles personales a un costado del cuerpo.

Tras el incidente, cuerpos de emergencia acudieron al lugar; sin embargo, el hombre perdió la vida a consecuencia de la caída.

Posteriormente, personal de la SEMEFO realizó el levantamiento del cuerpo, mientras las autoridades correspondientes llevaron a cabo las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar la identidad del fallecido.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el hombre.