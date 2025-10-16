Investigan muerte de hombre atropellado por el tren en Río Bravo

La Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas de este lamentable hecho y establecer la identidad del fallecido

La mañana del miércoles 15 de octubre fue localizado el cuerpo sin vida de una persona sobre las vías del ferrocarril, a la altura de la colonia Solidaridad, en el municipio de Río Bravo.

Vecinos del lugar fueron quienes alertaron a las autoridades sobre el hallazgo, lo que provocó la movilización de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia, quienes acordonaron el área para iniciar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, aún no se ha determinado si la víctima intentaba cruzar las vías cuando pasaba el tren o si permanecía en ese sitio por alguna otra razón.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas de este lamentable hecho y establecer la identidad de la persona fallecida, cuyos datos generales se mantienen bajo reserva mientras avanzan las indagatorias..

Este caso podría representar la tercera víctima mortal en menos de un mes a causa de atropellamiento por el tren en la región, lo que genera preocupación entre las autoridades y la población sobre la necesidad de reforzar las medidas preventivas cerca de las vías ferroviarias.