Dos personas fallecieron por intoxicación con monóxido de carbono, al dejar su vehículo encendido en la cochera de un motel durante toda la noche.
Personal del motel encuentra a la pareja inconsciente
De acuerdo con el reporte de las autoridades, la administración del motel ubicado al sur de Nuevo Laredo, acudió a avisar que el tiempo de estancia de la habitación 120, estaba vencido.
Al llegar se dieron cuenta de que el vehículo tenía el motor encendido y emanaba olor a gas, mientras que la pareja estaba inconsciente.
Al pedir ayuda de las autoridades mediante llamada al 911, paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron y confirmaron que la pareja no tenía signos vitales.
Identifican a las víctimas e investigan lo ocurrido
Las víctimas fueron identificadas como Jesús Antonio y Emma Paola, quienes presuntamente eran primos. El tío de ambos y el padre de Emma, reconocieron los cuerpos.
De acuerdo con versiones extraoficiales, el vehículo en que se trasladaban llevaba días con fallas, y posiblemente no lo apagaron para evitar el riesgo de que no encendiera nuevamente, y se descubriera que estaban en un motel.
Sin embargo, actualmente las autoridades correspondientes realizan las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos.