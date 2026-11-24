Al llegar se dieron cuenta de que el vehículo tenía el motor encendido y emanaba olor a gas, mientras que la pareja estaba inconsciente.

Dos personas fallecieron por intoxicación con monóxido de carbono, al dejar su vehículo encendido en la cochera de un motel durante toda la noche.

Personal del motel encuentra a la pareja inconsciente

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la administración del motel ubicado al sur de Nuevo Laredo, acudió a avisar que el tiempo de estancia de la habitación 120, estaba vencido.

Al llegar se dieron cuenta de que el vehículo tenía el motor encendido y emanaba olor a gas, mientras que la pareja estaba inconsciente.

Al pedir ayuda de las autoridades mediante llamada al 911, paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron y confirmaron que la pareja no tenía signos vitales.

Identifican a las víctimas e investigan lo ocurrido

Las víctimas fueron identificadas como Jesús Antonio y Emma Paola, quienes presuntamente eran primos. El tío de ambos y el padre de Emma, reconocieron los cuerpos.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el vehículo en que se trasladaban llevaba días con fallas, y posiblemente no lo apagaron para evitar el riesgo de que no encendiera nuevamente, y se descubriera que estaban en un motel.

Sin embargo, actualmente las autoridades correspondientes realizan las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos.