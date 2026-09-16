Investigan hallazgo de animales sin vida en Matamoros

Cuerpos de animales sin vida y con aparentes signos de violencia fueron localizados en Playa Bagdad, en Matamoros, situación que fue denunciada por la agrupación Conibio Global como un posible caso de crueldad animal.
De acuerdo con la organización, entre los animales encontrados se encontraban una cabra, un pato y una gallina, los cuales presuntamente habrían sido utilizados en posibles rituales.
Reportan antecedentes de posibles ofrendas
Jesús Elías Ibarra Rodríguez, líder de Conibio Global, señaló que este tipo de situaciones no son nuevas en el municipio, pues en ocasiones anteriores también han localizado lo que consideró posibles ofrendas en distintos puntos, compuestas por frutas, verduras y animales muertos.
El activista calificó estos hechos como inaceptables y consideró que ningún animal debería ser sacrificado con la intención de obtener algún beneficio para las personas.
Piden investigar posible caso de crueldad animal
La agrupación hizo un llamado a las autoridades para que se investiguen estos casos y se determine quiénes son los responsables de la muerte de los animales localizados en Playa Bagdad.