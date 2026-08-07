Investigan embarazo de una niña de 11 años en Satélite

Sin embargo, al momento en que personal acudió al domicilio, la niña ya había sido trasladada al Hospital del IMSS por indicaciones de la Fiscalía

Un caso de presunto abuso sexual contra una menor de edad ha generado indignación social luego de confirmarse que una niña de apenas 11 años se encuentra embarazada, en hechos ocurridos en la colonia Satélite.

DIF recibe solicitud para atender a la menor

De acuerdo con el procurador del DIF, Hugo Gutiérrez Treviño, fue durante el día de ayer cuando se recibió una solicitud de apoyo para atender la situación de la menor. Sin embargo, al momento en que personal acudió al domicilio, la niña ya había sido trasladada al Hospital del IMSS por indicaciones de la Fiscalía.

La madre de la menor interpuso la denuncia correspondiente, señalando que desconocía el embarazo, el cual ya presentaba alrededor de cinco meses de gestación. Ante este escenario, el procurador indicó que, a simple vista, se estaría frente a un posible delito de violación.

Familia exige justicia por la menor

Por su parte, la abuela de la menor también ofreció declaraciones, en las que pidió justicia por su nieta, identificada como “Mimi”. Señaló directamente como presunto responsable al padrastro de la menor, de nombre Sirenio Ruiz, a quien acusó de haber cometido el abuso.

Se informó que la menor permanece bajo observación médica, reportándose estable en su estado de salud.