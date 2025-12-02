Investigan desaparición de cuatro traileros en Oaxaca

El Gobierno de Tamaulipas evita adelantar conclusiones sobre la posible participación del crimen organizado; continúa la coordinación con Oaxaca.

El secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González, se refirió a la desaparición de cuatro tráileros originarios de Tamaulipas, quienes perdieron toda comunicación el pasado 20 de noviembre mientras transitaban por el municipio de Matías Romero, Avendaño, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Aunque las pipas que conducían ya fueron localizadas, hasta el momento se desconoce el paradero de los chóferes.

¿Dónde desaparecieron los tráileros de Tamaulipas?

Los transportistas se encontraban circulando por el sur del país, específicamente en la zona de Matías Romero, Avendaño, Oaxaca, cuando se perdió todo contacto con ellos. La última comunicación ocurrió el 20 de noviembre, lo que activó la coordinación entre distintas autoridades para dar seguimiento al caso. De acuerdo con Villegas González, en el estado de Oaxaca se ha trabajado junto a la Comisión Estatal de Búsqueda para tratar de ubicarlos lo antes posible.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas también lleva a cabo acciones dentro de su ámbito de competencia, colaborando con las autoridades de la entidad vecina para fortalecer las labores de investigación y búsqueda de los cuatro conductores desaparecidos.

¿Qué dicen las autoridades sobre una posible intervención del crimen organizado?

Cuestionado sobre la posible implicación del crimen organizado, el funcionario estatal señaló que no puede hacer ninguna afirmación al respecto, ya que el caso se encuentra bajo la jurisdicción de otro estado. Indicó que la información precisa se encuentra en manos de las autoridades de Oaxaca, y que Tamaulipas ha ofrecido todo su apoyo, como ocurre cuando un ciudadano de otra entidad enfrenta un incidente en su territorio.

Villegas González reiteró que el gobierno de Tamaulipas mantiene una postura de colaboración con todas las entidades del país, trabajando de forma coordinada para contribuir en la localización de personas desaparecidas.

¿Qué otras acciones realiza el Gobierno de Tamaulipas sobre seguridad?

En otro tema, el secretario general informó que sostuvo una reunión con elementos de la Guardia Estatal en San Fernando, donde recientemente se realizó una manifestación pacífica relacionada con diversas irregularidades. Detalló que estas demandas están siendo atendidas por el área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, con el objetivo de revisar cualquier anomalía que pudiera presentarse.

Finalmente, Villegas González destacó la importancia de mantener un ambiente cordial y de colaboración entre autoridades y sociedad. Señaló que Tamaulipas necesita unidad y que la Guardia Estatal debe contar con las mejores condiciones para continuar su labor diaria de protección y bienestar para la población.