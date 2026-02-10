Investigan choque mortal de motociclista en Reynosa

Jonathan “N”, de 29 años, murió tras derrapar y chocar contra un poste en Puerta Sur; autoridades indagan posible participación de una camioneta

Un motociclista identificado como Jonathan “N”, de 29 años, falleció la tarde del domingo en la colonia Puerta Sur, en Reynosa, luego de sufrir un accidente vial.

De acuerdo con los primeros informes, el joven presuntamente derrapó mientras circulaba por el sector y terminó impactándose contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que le provocó lesiones de gravedad.

Tras el reporte a los números de emergencia, paramédicos acudieron al lugar; sin embargo, confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales.

Elementos de Tránsito y autoridades ministeriales acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencias que permitan esclarecer los hechos.

De manera preliminar, se informó que se investiga la posible participación de una camioneta en el percance, por lo que no se descarta ninguna línea de investigación.