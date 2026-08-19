Investigan accidente donde cuatro marinos murieron en La Pesca

Presuntamente bajo los influjos del alcohol, pero no hay información oficial que afirme o desmienta lo publicado en redes sociales

Aunque sigue habiendo un hermetismo de las autoridades competentes tal es el caso de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y de la propia Secretaría de Marina, continúan las investigación para saber qué pasó exactamente en el accidente donde perdieron la vida cuatro elementos asignado a La Pesca.

El gobernador Américo Villarreal Anaya publicó en sus redes sociales una esquela de condolencia lamentando el fallecimiento de estos elementos.

"Lamento profundamente la pérdida de cuatro elementos de la Secretaría de Marina. A sus familias, compañeros y seres queridos, les envío un abrazo solidario y mis más sinceras condolencias. “Que sus familias encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida”, escribió el primer mandatario.

La Vocería de Seguridad compartió la noticia poco después de la publicación del gobernador:

“La madrugada de este martes se registró un accidente en un muelle ubicado en La Pesca, municipio de Soto la Marina, donde lamentablemente cuatro integrantes de la Secretaría de Marina perdieron la vida”. “La Vocería de Seguridad de Tamaulipas lamenta profundamente el fallecimiento de los cuatro integrantes de la Secretaría de Marina y expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares, compañeros y seres queridos”.

Hasta el momento no se han dado a conocer los nombres de los fallecidos, ni los pormenores del accidente vehicular; solo los propios habitantes han señalado que presuntamente los elementos andaban en su día franco y, de igual forma, presuntamente bajo los influjos del alcohol, pero no hay información oficial que afirme o desmienta lo publicado en redes sociales.

Lo único que se sabe es que la unidad en la que viajaban cayó en el lugar conocido como La Draga, un muelle de concreto que, por su función, no cuenta con vallas o muros de contención que eviten que las unidades motrices caigan al río Soto La Marina, en cuya área la profundidad es considerable porque aquí atracan los barcos y lanchas, al ser una zona para el dragado del río.

Esperaremos la información oficial para seguir brindando datos objetivos, oficiales y precisos.